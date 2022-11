Segundo a imprensa local, criança sobreviveu graças a um muro que impediu que outros desabassem sobre ele - Adek Berry/AFP

Indonésia - Um menino de 6 anos, chamado Azka, foi resgatado com vida pelas equipes de emergência da Indonésia na noite desta quarta-feira, 23, após ter passado dois dias presos nos escombros do terremoto. O tremor abalou a cidade de Cianjur, em Java Ocidental , na segunda-feira, 21, e deixou ao menos 272 mortos.

O homem resgatou o menino de um buraco nos escombros e abraçou a criança, enquanto outro socorrista com um traje de proteção segurava a mão dele. Pouco depois, Azka era hidratado no colo de um soldado.

O pequeno sobreviveu sem água nem comida. "Quando percebemos que Azka estava vivo, todos começaram a chorar, inclusive eu", afirmou Jeksen, um voluntário de 28 anos. "Foi muito emocionante, um milagre", completou.

O corpo da mãe da criança foi achado poucas horas antes, informou um voluntário. Já o da lado de Azka foi encontrado o corpo de sua avó, disse Jeksen.

Segundo a imprensa local, o menino sobreviveu graças a um muro que apoiou outra parede que desabou e impediu a queda sobre ele. "Ele foi encontrado na parte esquerda da casa, na cama. Estava protegido por um travesseiro e havia um vão de 10 centímetros entre ele e o muro de concreto", explicou Jeksen.

O resgate aumentou as esperanças das equipes, que correm contra o tempo nesta quinta-feira, 24, na expectativa de que sobreviventes possam ser encontrados. Segundo as autoridades, 40 pessoas continuam desaparecidas. No entanto, 72 horas após o terremoto de 5,6 graus, as chances de achá-las com vida são muito pequenas.

Muitas vítimas do terremoto foram crianças que ficaram presas em suas escolas ou casas, informaram as autoridades. As equipes de emergência encontraram o corpo de um homem de 64 anos nesta quinta-feira.

"Mobilizamos 6.000 pessoas para a operação de busca e resgate. Está chovendo, mas continuamos procurando", afirmou Suharyanto, diretor da agência nacional de gestão de desastres. "Por favor, rezem por nós para que as 40 pessoas desaparecidas possam ser encontradas".

O presidente indonésio, Joko Widodo, visitou a área da tragédia pela segunda vez nesta quinta-feira. Quase 2.000 pessoas tiveram ferimentos por causa do terremoto de 5,6 graus. Mais de 61.000 pessoas ficaram desabrigadas. O governo distribui alimentos e barracas, mas os hospitais estão sobrecarregados.

E meio ao desastre, três bebês nasceram nas tendas que abrigam os deslocados, informou o governador de Java Ocidental, Ridwan Kamil. Um dos recém-nascidos recebeu o nome "Gempita", inspirado no termo indonésio para "terremoto", de acordo com um vídeo divulgado na quarta-feira.

A Indonésia, localizada no "círculo de fogo" do Pacífico, onde placas tectônicas se encontram, registra terremotos ou erupções vulcânicas com frequência.

*Com informações da AFP