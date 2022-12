Antes de agenda com Biden, Macron anuncia conversa com Putin 'nos próximos dias' | Mundo e Ciência | O Dia

Em visita oficial a Washington, o presidente francês, Emannuel Macron, se prepara para discursar ao lado de Joe Biden - AFP

Washington - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que conversará com o homólogo russo, Vladimir Putin, nos próximos dias. Em visita oficial a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele manifestou a esperança de que as negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia "ainda sejam possíveis".

"Primeiro, quero ter esta visita de Estado e uma discussão aprofundada com o presidente (Joe) Biden e nossas equipes", disse Macron à emissora 'ABC', pouco antes da recepção na Casa Branca.

O presidente francês tem feito vários contatos com Putin, que se tornou um pária no Ocidente após invadir a vizinha Ucrânia em fevereiro.

"Minha convicção e abordagem pragmática é dizer: tenho que entrar em contato com os atuais líderes e com quem está no comando do país", afirmou.

"Porque, se acreditamos na soberania nacional, não podemos optar por dizer que uma mudança de regime é uma pré-condição para começar as negociações", acrescentou.

Macron expressou otimismo sobre o progresso da Ucrânia na resistência a Moscou, mas advertiu que ainda há uma longa e difícil guerra pela frente.

"Obviamente, a Ucrânia está fazendo uma contraofensiva muito positiva (mas) é muito cedo para dizer que está ganhando a guerra", completou.

Ao ser questionado sobre se Putin seria um participante confiável nas negociações de paz, Macron deu a entender que isso ainda está para ser visto.

"Se eu tivesse a resposta, estaria na mesa de negociações com ele", disse.