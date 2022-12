Outras seis pessoas ficaram feridas - Reprodução/AFP

Ao menos sete trabalhadores morreram em um atentado nesta terça-feira, 6, durante uma viagem de ônibus ao passarem por uma rodovia no norte do Afeganistão. Outras seis pessoas ficaram feridas. Os funcionários trabalhavam em uma empresa de petróleo, informou a polícia.

"A bomba foi colocada em um carrinho de mão na beira da estrada. Foi detonada na passagem do ônibus", disse Asif Waziri, da polícia de Mazar-i-Sharif.



Waziri afirmou que o ataque aconteceu no início da manhã perto da praça Sayed Abad. Até o momento nenhum grupo reivindicou o atentado.

Embora os talibãs afirmem que a segurança melhorou no país desde que o movimento retornou ao poder em agosto do ano passado, vários atentados foram registrados no Afeganistão nos últimos meses. Muitos deles foram reivindicados pelo braço local do grupo Estado Islâmico.

Na última semana, pelo menos 19 pessoas morreram e 24 ficaram feridas em uma explosão em uma escola de Aybak, ao sudeste de Mazar-i-Sharif.