Secretário de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland afirma que a investigação é de interesse público e será conduzida com independência - AFP

Publicado 12/01/2023 17:48

Washington - O secretário de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland, nomeou, nesta quinta-feira, 12, um procurador independente para investigar os cerca de dez documentos confidenciais encontrados em um antigo escritório e na garagem da residência particular do presidente Joe Biden em Wilmington e Rehoboth Beach, no estado de Delaware.

Garland designou Robert Hur como procurador especial, que "autoriza a investigar qualquer pessoa ou entidade que tenha violado a lei" nesse caso, disse em um breve discurso. O ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, é alvo de uma investigação pelo mesmo motivo. O FBI recuperou mais de 350 arquivos secretos em sua mansão em Palm Beach, na Flórida.

Esta decisão é "de interesse público" e era necessária devido às "circunstâncias extraordinárias", acrescentou.

Ele afirmou que a nomeação deixa claro o compromisso do seu departamento "com a independência do poder judiciário em casos particularmente delicados e seu compromisso em tomar decisões guiadas unicamente pelos fatos e pela lei", acrescentou.

Hur integra um escritório de advogados de Washington. Formado nas Universidades de Stanford e Harvard, foi procurador federal em Maryland de 2018 a 2021, um cargo para o qual foi nomeado durante o mandato de Donald Trump.

De 2007 a 2014, enquanto foi procurador federal adjunto no distrito de Maryland, trabalhou em casos relacionados com a violência das gangues, crimes com armas de fogo, narcotráfico e fraude em instituições financeiras e corrupção, segundo o Departamento de Justiça.