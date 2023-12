Putin junto ao presidente do EAU, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, nesta terça-feira, 6 - Sergei Savastyanov / POOL / AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, foi recebido com honras nesta quarta-feira, 6, em Abu Dhabi, na primeira etapa de uma visita diplomática aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita que visa discutir o conflito israelense-palestino e o petróleo, segundo a imprensa russa.

Ao chegar ao palácio do governo, uma patrulha aérea cruzou o céu deixando um rastro com as cores da bandeira russa e também foi disparada uma salva de canhões, segundo imagens divulgadas pelo Kremlin. No palácio, ele se encontrou com o presidente Mohamed bin Zayed al Nahyan.



Putin got an epic welcome on arrival to the UAE pic.twitter.com/RYv9xE9qxn — COMBATE (@upholdreality) December 6, 2023

"Graças à sua posição, as nossas relações atingiram um nível sem precedentes", sublinhou Putin no início da reunião, referindo-se aos Emirados como "o principal parceiro comercial da Rússia no mundo árabe" e mencionando "projetos no setor do gás e do petróleo".

O líder russo afirmou que falaria com o presidente da federação dos Emirados sobre a situação "nas zonas quentes", citando o conflito israelense-palestino e a " crise na Ucrânia ". A Presidência russa também indicou que os líderes discutiriam a redução da produção de petróleo no âmbito da Opep+ , da qual a Rússia é membro.

