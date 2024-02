Rei Charles é visto pela primeira vez após diagnóstico - AFP

O monarca, de 75 anos, e sua esposa cumprimentaram, sorridentes, a multidão no banco de trás do carro. Segundo a agência de notícias britânica "PA", eles devem ter ido ao vizinho Palácio de Buckingham, antes de pegar um helicóptero para sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra. O rei Charles III deixou sua residência londrina de Clarence House com a rainha Camilla de carro nesta terça-feira, 6, em sua primeira aparição pública desde que anunciou que foi diagnosticado com câncer , confirmou um fotógrafo da AFP.O monarca, de 75 anos, e sua esposa cumprimentaram, sorridentes, a multidão no banco de trás do carro. Segundo a agência de notícias britânica "PA", eles devem ter ido ao vizinho Palácio de Buckingham, antes de pegar um helicóptero para sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra.

Ele não é o primeiro da família real a sofrer com a doença. O avô do monarca britânico, pai da rainha Elizabeth II, George VI morreu de um câncer no pulmão.

Nove meses após a sua coroação, o rei Charles III foi diagnosticado com câncer, informou o Palácio de Buckingham.

No comunicado, o palácio afirma que uma "questão distinta de preocupação foi observada" após a recente cirurgia na próstata, e que "uma forma de câncer" foi revelada, mas sem especificar qual e sem dar detalhes sobre o estágio da condição.





Segundo o comunicado, o monarca já deu início a um cronograma de tratamento contra a doença, e, por isso, adiou compromissos reais em eventos públicos. Continuará, no entanto, com "os negócios do Estado e documentação oficial". O anúncio se soma a um começo de ano especialmente difícil para a família real britânica, após a cirurgia de da princesa de Gales, Kate Middleton , que ficará em repouso pelo menos até a Semana Santa.Segundo o comunicado, o monarca já deu início a um cronograma de tratamento contra a doença, e, por isso, adiou compromissos reais em eventos públicos. Continuará, no entanto, com "os negócios do Estado e documentação oficial". Veja o que se sabe sobre o câncer do rei Charles III

