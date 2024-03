As vítimas Diego Cardoso de Oliveira e Matilde Ramos Pinto - Reprodução / Instagram

Publicado 20/03/2024 11:45 | Atualizado 20/03/2024 11:50

Um brasileiro, identificado como Diego Cardoso de Oliveira, 40 anos, a mulher, Matilde Ramos Pinto, 38, e o filho Joaquin, de apenas um ano, morreram após serem atropelados na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Eles estavam acompanhados do bebê recém-nascido do casal, de apenas dois meses e internado em estado grave, em um ponto de ônibus na tarde do último sábado (16). A condutora envolvida no acidente é uma mulher de 78 anos, que foi presa.

Polícia americana cerca local do acidente Reprodução / Internet



A motorista envolvida no acidente foi identificada como Mary Fong Lau, de 78 anos. A idosa foi presa sob acusações de homicídio culposo e violações de trânsito após perder o controle do veículo, e atingir o ponto de ônibus na esquina das ruas Ulloa com Lennox Way.



O acidente provocou uma onda de comoção entre os moradores, que criaram um memorial no local do acidente. Além do apelo popular, a prefeita de San Francisco, London Breed, expressou seu pesar visitando o local e compartilhando uma nota de condolências.

Moradores colocaram flores no local do acidente em homenagens às vítimas Reprodução / Internet

Casal possuía carreira consolidada

Diego trabalhava como diretor de criação associado na Apple, enquanto Matilde atuava como produtora executiva de comerciais para uma empresa de comunicação com sede nos EUA e na Europa. A empresa para qual trabalhava, Clube de Criação, emitiu nota de pesar em que destaca a carreira do brasileiro e deseja recuperação para o bebê.

"O jovem brasileiro Dieguinho teve uma carreira incrível fora do Brasil, tendo trabalhado em agências como AMV BBDO, Mother e BBH, todas em Londres. No Brasil, integrou a equipe de agências como AlmapBBDO, Africa e AgênciaClick. Sem palavras para expressar nossa tristeza e nossa torcida para que o bebê sobreviva", postou.



A motorista, Mary Fong Lau, através de seu advogado, Sam Geller, divulgou em um comunicando que a motorista e sua família "se unem à comunidade no luto pela trágica perda de vidas ocorrida em West Portal durante o fim de semana".

Além disso, destacou a colaboração da motorista com as autoridades locais. "A Sra. Lau tem cooperado plenamente com os investigadores e continuará a fazê-lo. Embora seja compreensível buscar mais informações sobre as causas deste devastador acidente, a Sra. Lau e sua família solicitam respeitosamente privacidade durante este momento difícil, enquanto os investigadores continuam a coletar informações relevantes", informou.