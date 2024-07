População ajudou na retirada dos corpos - Reprodução/X

Publicado 02/07/2024 09:20 | Atualizado 02/07/2024 15:48

Ao menos 116 pessoas morreram esmagadas em um tumulto durante uma celebração religiosa hindu no norte da Índia, disse um alto funcionário local nesta terça-feira (2).



Os fiéis se reuniram para ouvir um guru nas celebrações em homenagem à divindade hindu Shiva na cidade de Hathras, mas uma tempestade de areia causou pânico enquanto a multidão se dispersava.



Muitos foram esmagados ou pisoteados até a morte e alguns caíram em uma vala que passa ao lado de uma estrada.



"Os participantes estavam saindo do local quando uma tempestade de areia os cegou, causando comoção e o subsequente trágico incidente", disse à AFP o superintendente Chaitra V., da cidade de Aligarh, no estado de Uttar Pradesh.



Várias horas depois da tragédia, ele informou que o "balanço de mortos" era de 116, com ao menos 18 feridos.



O oficial superior da polícia Shalabh Mathur disse que "vieram mais pessoas do que as que pediram permissão".



A maioria dos mortos são mulheres, disse o médico-chefe de Uttar Pradesh, Umesh Kumar Tripathi, aos repórteres, acrescentando que “muitos feridos” foram levados ao hospital por dezenas de ambulâncias.



Mulheres e homens aos prantos esperavam do lado de fora do necrotério de Etah pela confirmação da morte de seus parentes.



“Quando o sermão terminou, todos começaram a correr”, disse Shakuntala, que forneceu apenas o seu primeiro nome, à agência de notícias Press Trust of India.



“As pessoas caíram numa vala perto da estrada. Caíram umas em cima das outras e morreram esmagadas”, acrescentou.



O primeiro-ministro Narendra Modi anunciou uma indenização de 2.400 dólares (cerca de 13,4 mil reais na cotação atual) às famílias dos falecidos e 600 dólares (cerca de 3,3 mil reais na cotação atual) aos feridos no "trágico incidente".



“Minhas mais profundas condolências àqueles que perderam seus entes queridos (...). Desejo uma rápida recuperação a todos os feridos”, escreveu Modi na rede social X.



O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ordenou uma investigação sobre o ocorrido.



Peregrinações em massa

Os incidentes fatais são frequentes nas grandes celebrações religiosas da Índia, que reúnem gigantescas multidões de peregrinos em locais sagrados.



Em 2016, pelo menos 112 pessoas morreram em uma explosão provocada por fogos de artifício em um templo onde se celebrava o ano novo hindu, no estado de Kerala. A explosão destruiu edifícios e causou um incêndio em um complexo de templos.



Em 2013, 115 devotos morreram em um tumulto em uma ponte perto de um templo em Madhya Pradesh. Cerca de 400 mil pessoas haviam se reunido no local e o tumulto foi desencadeado por rumores de que a ponte estava prestes a desabar.



Em 2008, 224 peregrinos morreram e mais de 400 ficaram feridos em um tumulto em um templo em uma colina na cidade de Jodhpur, no norte do país.