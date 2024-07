Apoiadores atrás do palco acompanham discurso de Trump momentos antes do ataque - Reprodução / Internet

Apoiadores atrás do palco acompanham discurso de Trump momentos antes do ataqueReprodução / Internet

Publicado 15/07/2024 12:02

Vídeo mostra ângulo atrás do palco onde Donald Trump foi atingido a tiros.#Trump #Tiros #ODia



A gravação mostra apoiadores observando tranquilamente a fala do republicano por alguns momentos encostados a grades decoradas com bandeiras americanas. Agentes chegam a passar pela cena sem demonstrar preocupação.

De repente é possível ouvir tiros e as pessoas presentes se jogam no chão enquanto os seguranças correm ao palco para proteger o ex-presidente.

Retirado com punho erguido

O ex-presidente precisou ser retirado do palco durante o comício, após diversos disparos serem ouvidos. Trump, que iniciava seu discurso, foi visto com sangue na orelha direita depois de abaixar para se proteger, enquanto era cercado por agentes do Serviço Secreto, que o escoltaram de punho erguido, em sinal desafiador, até seu carro, diante de uma plateia cheia de apoiadores.

Ainda no domingo, o porta-voz da campanha republicana, Steven Cheung informou o estado de saúde do candidato. "O presidente Trump agradece às forças de ordem e às primeiras pessoas que intervieram, por sua ação rápida durante esse ato hediondo. Ele passa bem e está sendo examinado em um centro médico local. Haverá mais detalhes", falou.

Quieto e solitário

De acordo com o FBI, Thomas Matthew Crooks era um estudante quieto que frequentava aulas avançadas e um solitário às vezes intimidado que não falava abertamente sobre suas opiniões políticas, disseram colegas de classe.

O atirador morava no distrito de Bethel Park, na Pensilvânia, a cerca de 70 km do local do atentado, e estava registrado no sistema eleitoral do estado como republicano. As autoridades policiais tiveram dificuldades para identificá-lo rapidamente após o tiroteio, não encontrando nenhum documento de identidade com foto em seu corpo.

Crooks trabalhava na cozinha de uma casa de repouso local, a uma curta distância de carro de sua casa. Registros eleitorais estaduais mostram que ele era um republicano registrado, de acordo com a mídia dos EUA. Ele também teria doado US$ 15 ao grupo de campanha liberal ActBlue em 2021.



Ele se formou na Bethel Park High School em 2022, no oeste da Pensilvânia. Uma colega de classe, que pediu para não ser identificada, disse que Crooks era muito inteligente, fazia aulas de honra e era tímido. Ela disse que ele tinha um grupo de amigos que eram bastante conservadores, alguns dos quais usavam chapéus de Trump.