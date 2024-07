Apoiador utiliza bandagem na orelha escrito ’T 2024’ durante convenção - AFP

Publicado 18/07/2024 11:35

Republicanos utilizam bandagens na orelha em apoio a Trump durante convenção do partido.#Trump #Apoio #ODia



Vídeos que circulam as redes sociais mostram diversas pessoas utilizando o curativo, além de outros o colocando ainda durante a terceira noite da Convenção Nacional Republicana (RNC) em Milwaukee, Wisconsin. Vídeos que circulam as redes sociais mostram diversas pessoas utilizando o curativo, além de outros o colocando ainda durante a terceira noite da Convenção Nacional Republicana (RNC) em Milwaukee, Wisconsin.

Em entrevista à BBC, membros da delegação do Arizona afirmaram que se trata de "um sinal de solidariedade" ao empresário. Um outro apoiador comentou que pretende ajudar Trump a "lançar uma nova tendência de moda" e para mostrar "o quanto o amam".

Primeira aparição após atentado



O ex-presidente dos EUA fez a sua primeira aparição pública na noite da última segunda-feira (15) durante a abertura da convenção nacional. Ao subir no palco da convenção – e utilizando o curativo – ele acenou para os apoiadores e ergueu o punho, assim como fez no comício em que sofreu o ataque. Em reposta, o público gritou: "nós temos Trump". A multidão também gritava "Lute! Lute! Lute" enquanto repetiam o gesto do empresário.

Tênis com foto de atentado

Conhecido por fazer fortuna como empresário e não desperdiçar oportunidade de fazer negócios, o ex-presidente acrescentou um item – no mínimo, curioso – em um site que vende produtos com sua marca pessoal.

Um tênis que traz a imagem icônica do republicano com braços erguidos e sujo de sangue após o atentado que sofreu na Pensilvânia, seguido de uma mensagem em inglês que diz "Lute! Lute! Lute!". O calçado na cor branca, custa U$ 299 dólares (aproximadamente R$ 1644,49 reais) e, somada as taxas, pode chegar a U$ 323,68 (cerca de R$ 1783,40 reais) e apresentava-se como esgotado na manhã desta quinta-feira (18) na loja virtual oficial do bilionário ( https://gettrumpsneakers.com/ ).