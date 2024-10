Henry, um vira-latas de 7 anos, foi salvo pelos médicos que detectaram um tumor na meninge - Reprodução

Publicado 02/10/2024 15:49

Henry, um simpático gato vira-latas de 7 anos, pode ser considerado um 'gato biônico' pelos médicos veterinários que o atenderam na cidade de Bristol, na Inglaterra. O animal foi levado ao consultório quando sua dona, Maggie Gibb, percebeu que ele havia parado de comer e estava letárgico. Preocupados, os principais neurologistas do hospital veterinário o examinaram rapidamente.

Eles descobriram que Henry estava com dificuldade para andar, indicando um possível problema cerebral. Henry foi colocado no scanner de ressonância magnética do hospital, que mostrou uma grande massa pressionando seu cérebro. As imagens de ressonância magnética apontaram um meningioma (tumor) como a causa provável dos sintomas.

Henry foi imediatamente levado para cirurgia, onde uma equipe de cirurgiões e enfermeiros realizou uma "craniotomia", a remoção cirúrgica de parte de seu crânio para remover com sucesso o tumor. Uma malha de titânio de última geração foi então usada para reconstruir a cabeça de Henry, efetivamente se tornando parte de seu crânio.

Esta operação detalhada e exata durou mais de duas horas. Depois que os resultados do laboratório voltaram, foi confirmado que o tumor de Henry era benigno. Surpreendentemente, poucos dias após sua operação bem-sucedida, Henry estava de pé e ativo novamente.

"Henry está indo muito bem agora. Ele está tão diferente de antes. É como se ele tivesse se tornado uma versão mais jovem de si mesmo. Ele está brincando como um gatinho e corre por aí de manhã como se tivesse descoberto que a vida é boa de novo", disse Maggie.