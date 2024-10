Timothée Chalamet rouba a cena em competição de sósia - Reprodução/X

Publicado 29/10/2024 17:12

O ator Timothée Chalamet fez uma aparição surpresa em uma competição de sósias em Nova York. Vários fãs compareceram ao evento, usando trajes inspirados nos filmes Wonka e Duna. No entanto, quando o verdadeiro Chalamet apareceu inesperadamente, a polícia ordenou a dispersão da multidão. O concurso atraiu duas mil pessoas segundo a revista americana Variety. O anúncios espalhados pela cidade, afirmavam que o "melhor Tim" ganharia 50 dólares (cerca de R$ 250).

O evento aconteceu neste domingo, 27, em Manhattan, onde o ator posou para fotos com sósias. Quando os competidores começaram a desfilar no tapete vermelho do Washington Square Park, a polícia interveio, aplicando uma multa de US$ 500 ao organizador por uma "competição de fantasias não autorizada". Pelo menos uma pessoa foi levada algemada.

Os participantes se reagruparam em um parque próximo, onde mais de uma dúzia de competidores se apresentaram ao público em um palco improvisado. Após uma série de testes, que incluíam perguntas sobre a proficiência em francês, intenções de melhorar o mundo e relacionamento com Kylie Jenner, Miles Mitchell, de 21 anos, foi coroado vencedor, levando um prêmio de US$ 50 em um cheque simbólico com o título "Melhor Tim".

Miles Mitchell ganha competição vestido de Willy Wonka Stefan Jeremiah/AP

Vestido como Willy Wonka, Mitchell jogou doces para a multidão e disse: "Estou empolgado e também impressionado. Havia muitos bons sósias aqui".