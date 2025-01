Yoon Suk-yeol, presidente destituído da Coreia do Sul - Reprodução: redes sociais

Yoon Suk-yeol, presidente destituído da Coreia do SulReprodução: redes sociais

Publicado 01/01/2025 07:33

A equipe que investiga a declaração de lei marcial da Coreia do Sul em dezembro alertou, nesta quarta-feira (1º), que executará a ordem de prisão contra o presidente destituído, Yoon Suk Yeol, dentro do prazo estabelecido, até segunda-feira.

Um tribunal sul-coreano aprovou o pedido para emitir esta ordem contra o líder conservador depois de este ter ignorado três vezes a convocação dos investigadores para testemunhar no contexto de um caso de insurreição por decretar a lei marcial.

O chefe do Departamento de Investigação de Corrupção, Oh Dong-woon, disse que a ordem seria executada "dentro do prazo", que termina na segunda-feira, 6 de janeiro.

"Queremos um processo calmo, sem grandes perturbações, mas também estamos nos coordenando para mobilizar a polícia e o pessoal", disse ele aos repórteres.

Até agora, os serviços de segurança do presidente não cooperaram com os investigadores e impediram-nos de revistar as dependências de Yoon.

A equipe jurídica de Yoon garantiu que a ordem de prisão é "ilegal e inválida" e entrou com recurso exigindo sua anulação.