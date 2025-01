O professor trabalha na North Side High School, no Texas, Estados Unidos - Reprodução / Google Street View

Publicado 29/01/2025 09:50

Um professor da escola de ensino médio Northside High School, no Texas, Estados Unidos, virou alvo de investigação do Distrito Escolar Independente de Fort Worth após denunciar os próprios alunos para a Agência de Imigração americana. Ele afirmou que dá aula para "muitos estudantes que nem falam inglês", em comentário na rede social "X".

"Eles têm que se comunicar comigo usando o tradutor do iPhone. O Departamento de Educação deveria reformular completamente o nosso sistema escolar no Texas também", diz a publicação, que teve o acesso restringido após sua repercussão.

O caso foi publicado nesta terça-feira (28) pelo jornal "CBS News". Segundo o veículo, 93% dos matriculados na Northside High School se identificam como hispânicos ou latinos. Depois da polêmica, famílias dos jovens que estudam na unidade e o distrito escolar da região se manifestaram.

Carlos Flores, membro do Conselho de Forth Worth, disse que "a confiança entre o educador e alunos foram quebradas" com a postagem "controversa e inapropriada". "Os alunos ainda podem ir à escola e ter um lugar seguro para aprender. Não devemos nos preocupar excessivamente com especulações, sobre o que o governo federal pode fazer", concluiu.

Estudantes da escola também expressaram preocupação com as declarações do docente. "Quero me sentir seguro em lugares onde sei que devo estar", declarou um adolescente que pediu para não ser identificado.

