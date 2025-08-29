Juízes do 9º Circuito em San Francisco confirmaram bloqueio ao fim do programa migratório defendido por TrumpAFP
Tribunal dos EUA mantém bloqueio a plano de Trump de acabar com visto humanitário para venezuelanos
Decisão garante, por enquanto, a permanência de cerca de 600 mil imigrantes com permissão de residência e trabalho no país
Cientistas acreditam ter descoberto o 'Homem Unicórnio'
Crânio de 300 mil anos pode pertencer ao Homo heidelbergensis, espécie que viveu entre 300 mil e 600 mil anos atrás, ao lado dos neandertais
Justiça argentina investiga suposta corrupção ligada a irmã de Javier Milei
Operações em escritórios da Andis e da distribuidora Suiza Argentina buscam provas após áudios acusarem Karina de receber propina em contratos de medicamentos
Premiê italiana repudia megaescândalo de difusão na web de fotos íntimas de mulheres
Giorgia Meloni é uma das vítimas do ocorrido
Mulher morre esmagada por cavalo em competição de equitação na Inglaterra
Segundo legista, o animal não conseguiu pular um dos obstáculos de um circuito e caiu em cima de Sarah Jayne Yorke
Macron diz que Putin 'terá enganado' Trump caso não se reúna com Zelensky
Presidente francês ameaçou imposição de sanções contra a Rússia
