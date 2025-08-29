Princesa DianaReprodução
Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em 1991 é aberta
Material foi aberto no início deste ano, mas o fato só foi divulgado pelo hospital nesta semana
Tribunal de apelação dos EUA considera tarifas globais de Trump ilegais
A decisão, adotada por uma maioria de 7 a 4, permite que as tarifas gerais permaneçam em vigor até meados de outubro
Tribunal dos EUA mantém bloqueio a plano de Trump de acabar com visto humanitário para venezuelanos
Decisão garante, por enquanto, a permanência de cerca de 600 mil imigrantes com permissão de residência e trabalho no país
Cientistas acreditam ter descoberto o 'Homem Unicórnio'
Crânio de 300 mil anos pode pertencer ao Homo heidelbergensis, espécie que viveu entre 300 mil e 600 mil anos atrás, ao lado dos neandertais
Justiça argentina investiga suposta corrupção ligada a irmã de Javier Milei
Operações em escritórios da Andis e da distribuidora Suiza Argentina buscam provas após áudios acusarem Karina de receber propina em contratos de medicamentos
Premiê italiana repudia megaescândalo de difusão na web de fotos íntimas de mulheres
Giorgia Meloni é uma das vítimas do ocorrido
