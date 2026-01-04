Delcy Rodríguez pode assumir a presidência da Venezuela - Juan Barreto / AFP

Publicado 04/01/2026 09:52





A decisão judicial determinou que Rodríguez assumiria "o cargo de Presidente da República Bolivariana da Venezuela, a fim de garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da Nação".



Segundo o parecer, o tribunal debaterá o assunto para determinar o quadro aplicável para garantir a continuidade do Estado a administração do governo e a defesa da soberania mediante a retirada forçada de Maduro.



Após a captura do presidente, Delcy se pronunciou pedindo a liberdade imediata dele e afirmando que a Venezuela não voltará a ser "colônia".



“Exigimos a libertação imediata do presidente Nicolás Maduro, o único presidente da Venezuela, e de sua esposa, Cilia Flores. Se há algo que o povo venezuelano e este país têm absolutamente certeza, é que jamais seremos escravos, jamais seremos colônia de qualquer império”, disse neste sábado em cadeia nacional de rádio e TV.



A declaração ocorreu após Donald Trump afirmar que Washington pretende assumir interinamente o controle do país até a realização de uma transição.

Entenda



O ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela marca um novo episódio de intervenções diretas de Washington na América Latina. A última vez que os Estados Unidos invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando os militares norte-americanos sequestraram o então presidente Manuel Noriega, acusando-o de narcotráfico.



Assim como fizeram com Noriega, os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um suposto cartel venezuelano De Los Soles, sem apresentar provas. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência desse cartel.



O governo de Donald Trump estava oferecendo uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem a prisão de Maduro.



Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos Estados Unidos, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

*Com informações da Agência Brasil