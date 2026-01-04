Delcy Rodríguez pode assumir a presidência da VenezuelaJuan Barreto / AFP
A decisão judicial determinou que Rodríguez assumiria "o cargo de Presidente da República Bolivariana da Venezuela, a fim de garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da Nação".
Segundo o parecer, o tribunal debaterá o assunto para determinar o quadro aplicável para garantir a continuidade do Estado a administração do governo e a defesa da soberania mediante a retirada forçada de Maduro.
Após a captura do presidente, Delcy se pronunciou pedindo a liberdade imediata dele e afirmando que a Venezuela não voltará a ser "colônia".
“Exigimos a libertação imediata do presidente Nicolás Maduro, o único presidente da Venezuela, e de sua esposa, Cilia Flores. Se há algo que o povo venezuelano e este país têm absolutamente certeza, é que jamais seremos escravos, jamais seremos colônia de qualquer império”, disse neste sábado em cadeia nacional de rádio e TV.
O pronunciamento foi feito em Caracas, ao lado do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da vice-presidente, além do ministro do Interior, Diosdado Cabello, e dos titulares das pastas das Relações Exteriores e da Defesa.
Assim como fizeram com Noriega, os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um suposto cartel venezuelano De Los Soles, sem apresentar provas. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência desse cartel.
O governo de Donald Trump estava oferecendo uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem a prisão de Maduro.
Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos Estados Unidos, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.
