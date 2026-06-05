Rubio conversou ao telefone com o presidente boliviano, Rodrigo Paz - AFP

Rubio conversou ao telefone com o presidente boliviano, Rodrigo PazAFP

Publicado 05/06/2026 07:29

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse ao presidente boliviano, Rodrigo Paz, em uma ligação, nesta quinta-feira (5), que o governo Trump estava intensificando a assistência emergencial e o apoio para ajudar a lidar com a escassez de alimentos e medicamentos, em meio a semanas de instabilidade social e protestos em massa no país sul-americano

"Rubio reafirmou que o governo Trump continuará ao lado da Bolívia enquanto ela trabalha em direção à estabilidade, à segurança e a um futuro melhor para todos os bolivianos", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tommy Pigott, em um comunicado.

Mais cedo, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, publicou no X que as forças militares dos Estados Unidos "rejeitarão todas as tentativas de derrubar o governo legítimo" do presidente boliviano Rodrigo Paz. Em seguida, ele sugeriu que os manifestantes estariam em conluio com "narcoterroristas".