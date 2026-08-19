Julgamento foi realizado entre fevereiro e maio de 2025 em Vannes e terminou com 51 homens condenados - AFP Fabrice Coffrini / AFP

Julgamento foi realizado entre fevereiro e maio de 2025 em Vannes e terminou com 51 homens condenadosAFP Fabrice Coffrini / AFP

Publicado 19/08/2026 15:00 | Atualizado 19/08/2026 16:14

A promotoria francesa anunciou nesta quarta-feira (19) que investiga Joël Le Scouarnec, ex-cirurgião condenado em 2025 por abusar sexualmente ou estuprar 299 pacientes, em sua maioria menores de idade, por cerca de outros cinquenta casos que não foram julgados na época.