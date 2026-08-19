Julgamento foi realizado entre fevereiro e maio de 2025 em Vannes e terminou com 51 homens condenadosAFP Fabrice Coffrini / AFP

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A promotoria francesa anunciou nesta quarta-feira (19) que investiga Joël Le Scouarnec, ex-cirurgião condenado em 2025 por abusar sexualmente ou estuprar 299 pacientes, em sua maioria menores de idade, por cerca de outros cinquenta casos que não foram julgados na época.
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O julgamento realizado entre fevereiro e maio de 2025 em Vannes, no oeste da França, chocou o país, meses depois de outro caso "fora do comum": o dos estupros em série de Gisèle Pelicot, que terminou com 51 homens condenados.

Le Scouarnec, de 75 anos, reconheceu os fatos ocorridos entre 1989 e 2014 e pelos quais esse "diabo" de "bata branca", como o classificou a promotoria, foi condenado na ocasião à pena máxima de 20 anos de prisão.

Mas, durante seu julgamento, "vieram à tona ou foram confirmados novos crimes" e a promotoria recebeu "denúncias complementares", informou em um comunicado a promotora de Lorient, Laetitia Miranda.

A nova investigação se concentra em 40 casos de abuso sexual e 10 de estupro, que "afetam 48 vítimas" e teriam ocorrido entre 1987 e 2017, informou o Ministério Público.

O ex-cirurgião, que reconheceu "abusos sexuais" contra sua neta durante o processo, cumpre outros 15 anos de prisão desde 2020 por estuprar ou abusar sexualmente de duas sobrinhas, de uma jovem paciente na década de 1990 e de uma vizinha de 6 anos em 2017.