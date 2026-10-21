Helen Haines, de 65 anos, está internada em condição estávelReprodução
A parlamentar de 65 anos está em condição estável, em um hospital de Melbourne. A polícia acusou Brendan Nugent, de 43 anos, de direção perigosa causando lesões graves, de causar intencionalmente lesões graves e do crime federal de agressão a funcionário público, que prevê pena máxima de 10 anos de prisão.
O homem compareceu a um tribunal local nesta quarta-feira. A emissora ABC informou que o agressor não pediu liberdade sob fiança e que sua próxima audiência está marcada para 4 de fevereiro do próximo ano.
A deputada estava junto ao porta-malas de seu carro quando foi atingida na tarde de segunda-feira por um Toyota Land Cruiser. A motivação do ataque continua desconhecida. A polícia analisa todas as hipóteses, incluindo de que o suspeito tivesse opiniões radicalmente contrárias ao governo.
Haines chegou ao Parlamento em 2019, após trabalhar como enfermeira e parteira, e tornou-se conhecida por seu apoio às políticas climáticas e de combate à corrupção.
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Os depoimentos colhidos pela polícia indicaram que o veículo trafegava em alta velocidade por uma via ao lado da feira. Fotografias tiradas após o incidente mostram um carro branco com o para-brisa quebrado e parte do capô destruída, cercado por pedaços de roupas, caixas de papelão e outros objetos, aparentemente relacionados à feira.
O delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, disse que o homem não estava "sob efeito de álcool" e provavelmente perdeu o controle do veículo "por causa da garoa". A feira de Caupolicán, no bairro popular Gómez Carreño, tem uma área de vendedores ambulantes, outra de artigos de bazar e também bancas de frutas e verduras, explicou o delegado.
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