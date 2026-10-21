Ygor Fokin Saviolli, de 35 anos, foi condenado a 12 anos de prisão - Reprodução

Ygor Fokin Saviolli, de 35 anos, foi condenado a 12 anos de prisãoReprodução

Publicado 21/10/2026 12:32

brasileiro Ygor Fokin Saviolli, de 35 anos, foi condenado a 12 anos de prisão nos Estados Unidos por atuar como gerente e supervisor de uma organização internacional de lavagem de dinheiro que movimentou mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, incluindo valores provenientes do tráfico de drogas. A decisão foi anunciada pelo Departamento de Justiça americano na última sexta-feira (16). A defesa não foi localizada.