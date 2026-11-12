Imagens do local mostraram bombeiros examinando uma pilha de escombros no que parecia ser um imóvel residencialKena Betancur / AFP
O Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY) informou que recebeu relatos de pessoas presas após o desabamento, ocorrido por volta das 16h (18h de Brasília), no bairro de Flatbush, no Brooklyn.
"Não sabemos quantas pessoas ainda estão na área do desabamento, e esta será uma operação prolongada", disse a jornalistas a comissária do FDNY, Lillian Bonsignore, no local.
Ela informou que duas pessoas haviam morrido, sem revelar suas idades, e que outras 17 ficaram feridas, entre elas sete crianças.
Quatro pessoas estavam em estado crítico. Mais de 250 bombeiros e paramédicos foram enviados ao local, informou o FDNY na rede social X, acrescentando que a causa do desabamento está sob investigação.
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, elogiou o trabalho das equipes de emergência no local, onde havia "escombros instáveis que precisavam ser contornados e espaços vazios perigosos sob a superfície".
Uma testemunha identificada apenas como Anthony disse à PIX11 News que ouviu gritos e um barulho semelhante ao de uma "bomba" quando o edifício desabou.
Outra testemunha, Melissa Orna, contou ao jornal The New York Times: "Todo o edifício começou a tremer e depois simplesmente desabou".
O Departamento de Edificações da cidade informou que seus inspetores estavam no local "ajudando nos trabalhos de resgate e realizando inspeções para avaliar a estabilidade estrutural dos edifícios próximos".