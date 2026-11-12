Imagens do local mostraram bombeiros examinando uma pilha de escombros no que parecia ser um imóvel residencial - Kena Betancur / AFP

Imagens do local mostraram bombeiros examinando uma pilha de escombros no que parecia ser um imóvel residencialKena Betancur / AFP

Publicado 12/11/2026 09:01 | Atualizado 12/11/2026 11:28

Oito pessoas morreram e 19 ficaram feridas, incluindo crianças, na última quarta-feira (11), após o desabamento de um edifício de três andares próximo a uma obra em construção em Nova York , informaram as autoridades da maior metrópole dos Estados Unidos (EUA). Imagens do local mostraram bombeiros examinando uma pilha de escombros no que parecia ser um imóvel residencial, cujas paredes haviam desmoronado.

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Veículos de comunicação locais informaram que algumas pessoas foram retiradas dos escombros do edifício, entre elas uma criança transportada em uma maca.



O Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY) informou que recebeu relatos de pessoas presas após o desabamento, ocorrido por volta das 16h (18h de Brasília), no bairro de Flatbush, no Brooklyn.



"Não sabemos quantas pessoas ainda estão na área do desabamento, e esta será uma operação prolongada", disse a jornalistas a comissária do FDNY, Lillian Bonsignore, no local.



Ela informou que duas pessoas haviam morrido, sem revelar suas idades, e que outras 17 ficaram feridas, entre elas sete crianças.



Quatro pessoas estavam em estado crítico. Mais de 250 bombeiros e paramédicos foram enviados ao local, informou o FDNY na rede social X, acrescentando que a causa do desabamento está sob investigação.



O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, elogiou o trabalho das equipes de emergência no local, onde havia "escombros instáveis que precisavam ser contornados e espaços vazios perigosos sob a superfície".



Uma testemunha identificada apenas como Anthony disse à PIX11 News que ouviu gritos e um barulho semelhante ao de uma "bomba" quando o edifício desabou.



Outra testemunha, Melissa Orna, contou ao jornal The New York Times: "Todo o edifício começou a tremer e depois simplesmente desabou".



O Departamento de Edificações da cidade informou que seus inspetores estavam no local "ajudando nos trabalhos de resgate e realizando inspeções para avaliar a estabilidade estrutural dos edifícios próximos".

Ataque israelense contra hospital de Gaza

Seis pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas nesta quinta-feira (12) em um ataque israelense contra o Hospital Naser, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informaram os serviços de emergência do território palestino. O Exército israelense confirmou um bombardeio que tinha como alvo "um dirigente do Hamas e outros membros do braço armado do movimento islamista" que operavam a partir do centro médico.

"O balanço do ataque israelense dentro do complexo médico Naser (...) subiu para seis mortos", afirmou à AFP a Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que atua sob a autoridade do Hamas, que também citou pelo menos 20 pessoas feridas.