Por Agência Brasil

Publicado 19/12/2020 10:33

Rio - A Índia ultrapassou hoje os 10 milhões de casos de covid-19, com mais de 25 mil contágios nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde indiano.

As autoridades sanitárias indianas disseram que, nas últimas 24 horas, foram contabilizados 347 óbitos e 25.152 casos de covid-19, o que torna a Índia no segundo país do mundo com maior número de infecções.

Desde o início da pandemia foram contabilizados 145.136 mortes devido à doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, enquanto 9,6 milhões de doentes foram considerados recuperados, de acordo com a mesma fonte.

O país deve iniciar uma campanha de vacinação em massa antes do Ano-Novo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.662.792 mortes resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.