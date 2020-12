Por IG - Pet

Skyblue é apenas uma filhote, mas já conquista fãs nas redes sociais com sua fofura. A cachorrinha é uma buldogue francês e nasceu sem um dos olhos. Os donos brincam que a pet já nasceu dando uma piscadinha. Para a família dela, isso não é nenhum problema e eles arranjaram um acessório que deixa a cadela super estilosa.

A cachorrinha costuma aparecer com um tapa olho combinando com as roupas que usa. Ela dá um show de estilo e o acessório costuma ser sempre da mesma cor ou estampa das blusas. Até mesmo look especial para o Natal Skyblue já usou. É um verdadeiro show de fofura, não é mesmo?