O total de vítimas da doença chega a 1,9 milhão

Publicado 11/01/2021 11:36

O número de casos confirmados de Covid-19 no mundo todo já passou de 90 milhões, segundo mostrou levantamento da Universidade Johns Hopkins desta segunda-feira (11). Já o total de vítimas da Covid-19 chega a 1,9 milhão.



De acordo com os números da universidade, o número total de infectados no mundo é de 90.279.044. Os Estados Unidos lideram o ranking de países, com 22.406.747 infectados, seguido pela Índia, com 10.466.595, do Brasil, com 8.105.790, Rússia, com 3.366.715, e Reino Unido, com 3.081.368.



Já o número de óbitos no mundo chegou a 1.934.784, com os Estados Unidos em primeiro lugar (374.784), seguido por Brasil (203.100), Índia (151.160), México (133.706) e Reino Unido (81.561).

Os países europeus com maiores taxas de mortalidade, além do Reino Unido, que ocupa o quinto lugar globalmente, são Itália na sexta posição (78.755), França em sétimo (67.885), Rússia em oitavo (60.963) e Espanha em décimo lugar (51.874).