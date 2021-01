Ônibus transporta equipe da OMS que vai investigar origem do vírus, em Wuhan AFP

Por AFP

Publicado 28/01/2021 08:12

Os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) saíram, nesta quinta-feira (28), do hotel na cidade chinesa de Wuhan, onde ficaram em quarentena por duas semanas, para iniciar sua investigação sobre a origem do novo coronavírus.

Uma equipe da AFP observou, a distância, os membros da missão da OMS embarcando em um ônibus que os esperava em frente ao hotel. O veículo seguiu para um destino desconhecido nesta cidade chinesa, onde a covid-19 surgiu no final de 2019.

Publicidade

Estes especialistas da OMS chegaram a Wuhan em 14 de janeiro, mas tiveram de cumprir quarentena em um hotel. Sua missão vai durar várias semanas.

A investigação, que a China levou mais de um ano para organizar, é um tema sensível para o regime comunista, que deseja se livrar de qualquer responsabilidade na origem da pandemia.

Publicidade

Os próprios especialistas do governo chinês explicaram, inicialmente, que a epidemia surgiu em um mercado de Wuhan, onde eram vendidos animais selvagens vivos.



Aos poucos, porém, a imprensa chinesa, controlada pelo Partido Comunista no poder, substituiu essa tese por outra, ainda não comprovada, de que o vírus pode ter sido importado para a China, sobretudo, por meio de carne congelada.



Até agora, a OMS não divulgou nenhuma conclusão.



"Todas as hipóteses estão sobre a mesa. Claramente, ainda é muito cedo para se chegar a uma conclusão sobre lugar onde o vírus surgiu: na China, ou fora da China", declarou na semana passada o diretor encarregado de questões de emergência sanitária na OMS, Michael Ryan.