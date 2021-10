A cabine fica localizada em um ponto de muita movimentação de veículos e pedestres no bairro Nova Cidade - Divulgação

A cabine fica localizada em um ponto de muita movimentação de veículos e pedestres no bairro Nova CidadeDivulgação

Publicado 25/10/2021 22:13 | Atualizado 25/10/2021 22:17

Nilópolis – Visando dar mais segurança aos moradores do bairro Nova Cidade e adjacências, em Nilópolis, o 20º BPM (Mesquita) reativará nos próximos dias a cabine dos policiais militares, localizada próximo à saída da Via Light, na Rua Antônio José Bittencourt. A extensa via faz limite entre o solo nilopolitano e o município de São João de Meriti.

A cabine já está passando por obras de remodelação para ganhar nova pintura, telhado e ar condicionado, e outras melhorias. O ponto é considerado estratégico para o município, devido ao alto fluxo de veículos e pedestres, no bairro Nova Cidade, com a ligação com o município vizinho, a Via Light e o caminho para o centro de Nilópolis. Uma viatura da polícia militar também ficará posicionada no local e para o patrulhamento do entorno.



A iniciativa da reativação da cabine é do vereador Leandro Hungria (Solidariedade)