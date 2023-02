Antes da negociação, é possível simular os valores das parcelas em até 12 vezes sem juros, de modo que fique confortável e dentro do orçamento do cliente - Divulgação

Publicado 27/02/2023 10:54 | Atualizado 27/02/2023 23:36

Baixada - Nem a chuva atrapalha a rotina do agente comercial da Águas do Rio, Thiago Fontes. Sempre uniformizado, com o seu crachá e um sorriso no rosto, ele percorre as ruas de Nova Iguaçu, diariamente, levando serviços aos clientes da concessionária. A novidade é que agora, além da marcação do consumo de água registrado no hidrômetro e a entrega de contas nos imóveis, Thiago e os outros 49 agentes, que atuam em cinco municípios da Baixada Fluminense, passaram a efetuar a negociação de débitos porta a porta, como forma de levar mais comodidade aos moradores.Antes da negociação, é possível simular os valores das parcelas em até 12 vezes sem juros, de modo que fique confortável e dentro do orçamento do cliente. Após a confirmação do parcelamento, o pagamento pode ser feito por meio de cartão de débito ou crédito, direto com o agente comercial. Os profissionais não estão autorizados a receberem pagamentos dos valores em dinheiro.Lílian Ribeiro, de 38 anos, sentiu segurança ao realizar a negociação. “Parece que trouxeram a loja da Águas do Rio para o meu portão. Os funcionários estavam identificados e souberam explicar tudo direitinho. É muito mais cômodo para a gente que trabalha fora, tenho certeza de que isso vai facilitar a vida de muita gente”, contou.A iniciativa foi idealizada pelo gerente comercial da Águas do Rio, José Antônio Moreira, e pelo supervisor comercial, Jorge Filadelfo, ambos com atuação em Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Nilópolis e Mesquita. O gerente comercial explica que a empresa vai adaptar as condições de acordo com a realidade de cada usuário, oferecendo comodidade e permitindo a ampliação e democratização dos serviços na porta de casa.“A intenção é atender os usuários de forma exclusiva, oferecendo propostas de acordo com a realidade de cada um. Todas as equipes foram capacitadas e estão preparadas para dialogar e avaliar caso a caso. Esta é mais uma oportunidade dos nossos clientes resolverem as pendências e conseguirem acordos que cabem no bolso”, explicou.A Águas do Rio mantém um canal permanente de comunicação com os clientes. Todos os serviços estão disponíveis pelo telefone 0800 195 0195, que funciona para ligações e WhatsApp, nas lojas de atendimento, que atendem de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. A concessionária também disponibiliza o aplicativo Águas App e a agência virtual, que pode ser acessada no endereço eletrônico www.aguasdorio.com.br