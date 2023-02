A fachada do Clube foi feita de material de alumínio composto. A rampa ganhou piso tátil para auxiliar na mobilidade das pessoas deficientes visuais - Divulgação / VAN SANT

Publicado 27/02/2023 21:30

Nilópolis - O momento mais esperado pela melhor idade nilopolitana chegou com celebração. O Clube da Terceira Idade do bairro Cabral, em Nilópolis, foi reformado e a entrega ocorreu nesta segunda-feira (27/02). Frequentadores lotaram o local e aguardam ansiosos pelo retorno no dia 1 de março.

A fachada feita de material de alumínio composto deu cara nova ao local. A rampa reformada ganhou piso tátil para auxiliar na mobilidade das pessoas deficientes visuais. A piscina recebeu manutenção hidráulica e todos os banheiros foram reformados.



São oferecidas aulas de hidroginástica, hidroterapia, ginástica, pilates, fisioterapia, dança de salão, entre outras atividades Divulgação / VAN SANT

Maria dos Santos, de 96 anos, aprovou a reforma e considera o clube sua maior distração. "Faz uns quatro anos que eu entrei e fiquei boazinha com a terapia. Agora vou para a piscina e faço hidromassagem. Eu só gosto daqui. Aqui é especial. Rapaz, é demais. Estou ansiosa para ir à piscina." Acompanhado do deputado federal Ricardo Abrão (União Brasil) e do deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil), o prefeito Abraãozinho (PL) discursou sobre mais uma benfeitoria do pacote "Dá-lhe Obras" entregue, em parceria com o Governo do Estado. "Estamos entregando um espaço muito especial para os idosos da nossa cidade, um local reformado onde eles poderão realizar diversas atividades importantes para essa faixa etária."

Professora aposentada da rede municipal, Eunice Marques da Silva, de 65 anos, não se imagina sem as atividades físicas oferecidas no clube. "Por recomendação médica, frequento o clube há anos. Tenho artrose e artrite, então faço hidro, atividades de alongamento e pilates. Tem me ajudado bastante. Estou ansiosa por esse retorno. Essas atividades são de extrema importância para os idosos."



O prefeito Abraãozinho, ao lados dos deputados Rafael Nobre e Ricardo Abrão, junto aos usuários do Clube da Terceira Idade Divulgação / PMN

O Clube da Terceira Idade atende aproximadamente 120 pessoas. São oferecidas aulas de hidroginástica, hidroterapia, ginástica, pilates, fisioterapia, dança de salão, dança do carimbó, crochê e aula de fuxico (retalhos) e atendimento com psicóloga.Para se matricular é necessário apresentar xerox da identidade, CPF, comprovante de residência, certificado nacional de vacinação covid-19, atestado médico e duas fotos 3x4. O clube está localizado na rua Roldon Gonçalves, s/n, ao lado do posto de saúde do Cabral.