As pessoas serão atendidas no Posto Central e também receberão a visita de técnicos e enfermeiros nos Centros de Residência Terapêutica da cidade - Divulgação/ PMN

Publicado 27/02/2023 23:55 | Atualizado 28/02/2023 00:13

Nilópolis - Enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham nos pontos de vacinação que atualmente imunizam pacientes contra a Covid-19, em Nilópolis, receberam treinamento da superintendente em Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, Fabrícia Vianna. Eles participaram de palestra nesta segunda-feira (27/02), no auditório do Posto Central sobre o uso da Pfizer Bivalente.



A partir desta terça-feira (28/02), a Prefeitura de Nilópolis vai iniciar a imunização de pessoas com 12 anos ou mais que são imunocomprometidos (autoimunes) e tenham intervalo de quatro meses desde a segunda dose de reforço ou a segunda dose. Eles serão atendidos no Posto Central e também receberão a visita de técnicos e enfermeiros nos Centros de Residência Terapêutica da cidade.



“A Pfizer bivalente imuniza contra o antigo vírus e o Ômicron. É uma vacina que o paciente só precisa receber uma vez ao ano”, garantiu Fabrícia Vianna, acrescentando que as caixas vêm com 10 frascos que são divididos em seis doses e não há necessidade de diluição. “É o imunizante mais fácil de todos para ser usado. Pode ser tomado junto com a vacina contra a gripe, por exemplo. Só é proibida de ser aplicada junto com vacinas como a da Febre Amarela, que já não podem ser tomada junto com outros imunizantes”.



Enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham nos pontos de vacinação que imunizam pacientes contra a Covid-19, receberam treinamento Divulgação / PMN

Estiveram na atividade, profissionais da saúde dos postos de saúde Central, Paiol, Olinda II; a diretora da Saúde da Família (Posto Central), Glauce Justo, a superintende de Enfermagem (Posto Central), Andréa Rodrigues, e a enfermeira Daiane Kelly (Posto Central)



São imunocomprometidos: Assim como os colegas, o técnico de enfermagem Thiago Silva, lotado no Posto do Paiol, participou de treinamentos anteriores e, mesmo assim, fez várias perguntas. Ele quis saber como será a vacinação de quem nunca tomou o imunizante. “Essa pessoa vai ter que tomar um dos imunizante antigos, não a Pfizer bivalente”, explicou Fabrícia Vianna.Estiveram na atividade, profissionais da saúde dos postos de saúde Central, Paiol, Olinda II; a diretora da Saúde da Família (Posto Central), Glauce Justo, a superintende de Enfermagem (Posto Central), Andréa Rodrigues, e a enfermeira Daiane Kelly (Posto Central)

. Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea

. Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)

. Pessoas com imunodeficiências primárias

. Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e uso de corticóides

. Crianças: dose de prednisona equivalente a 14 dias

. Pacientes com doença renal crônica em hemodiálise

. Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses

. Pessoas com neoplasias hematológicas