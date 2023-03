Os veículos entregues fazem parte do projeto Samu 100% RJ, e possuem equipamentos modernos e tecnologia de ponta a fim de assegurar atendimento rápido e eficiente - Philippe Lima / Governo RJ

Publicado 28/02/2023 11:43 | Atualizado 01/03/2023 00:12

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), recebeu das mãos do governador Cláudio Castro (PL), nesta segunda-feira (27/02), as chaves das três novas ambulâncias que vão renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município. Os veículos, entregues no Paço Municipal de Mesquita, fazem parte do projeto Samu 100% RJ, de renovação total da frota do Estado e possuem equipamentos modernos e tecnologia de ponta a fim de assegurar atendimento rápido e eficiente a quem necessita.

“É uma felicidade muito grande estar aqui. A vida política é muito árdua, mas graças a Deus, temos parceiros e um grande parceiro que nossa cidade encontrou foi o governador Cláudio Castro. Não teríamos condições de realizar várias obras com recursos próprios. No caso do Samu, ele funciona muito bem”, disse o prefeito, acompanhado do deputado federal Ricardo Abrão (União Brasil-RJ), do deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) e de vereadores da cidade.

O deputado federal Ricardo Abrão; governador Cláudio Castro; prefeito Abraãozinho; deputado estadual Rafael Nobre; e o secretário de estado de Saúde, Dr. Luizinho, na entrega das chaves das novas ambulâncias do SAMU Felipe Santos / PMN

Por sua vez, o governador salientou que a Saúde precisa funcionar para que o povo tenha bom atendimento. “Fortalecer o atendimento móvel de urgência e emergência da rede de saúde nos municípios é de extrema importância para melhorar a vida da população de todo o estado. Essa entrega de hoje não é isolada. Não é só comprar as ambulâncias para o estado todo, mas também organizar, fazer com que cada pessoa tenha atendimento perto de casa”, afirmou Cláudio Castro.

Além do governador, estiveram presentes, o secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho; a secretária municipal de Saúde, Lenise Monteiro; entre outras autoridades. Na oportunidade, o município de Mesquita, também recebeu uma nova frota de ambulâncias do Samu.

“Quando a população de toda a região ligar para o 192, essa resposta será muito mais rápida. Estamos entregando ambulâncias UTI, que vão poder dar um atendimento de qualidade até os pacientes chegarem às nossas unidades”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Dr. Luizinho.

O prefeito Abraãozinho, acompanhado do deputado federal Ricardo Abrão, do deputado estadual Rafael Nobre, da secretária municipal de Saúde, Lenise Monteiro e vereadores, ao lado das novas ambulâncias do SAMU Divulgação / PMN O investimento feito pelo Governo do Estado para o Samu 100% RJ é de R$ 87,4 milhões. No total, serão 249 veículos para os 92 municípios. Desde janeiro, já foram entregues 112 ambulâncias para 16 municípios.