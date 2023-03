O INEA iniciará na próxima semana um trabalho de desassoreamento e limpeza do rio, no trecho do Paiol até a linha férrea, que diminuirá os problemas de transbordamento - Thiago Rodrigues / PMN

Publicado 01/03/2023 17:46 | Atualizado 01/03/2023 18:14

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), fez uma visita técnica esta quarta-feira (01/03), ao trecho do Rio Pavuna que corta o bairro do Paiol, na altura da Ponte Azul. Ele estava acompanhado do diretor de operação ambiental do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Daniel de Albuquerque. No local, o prefeito anunciou que o INEA iniciará na próxima semana um trabalho de desassoreamento e limpeza do rio, no trecho do Paiol até a linha férrea, em São João de Meriti, que diminuirá os problemas de transbordamento.



"Estive ontem com o vice-governador Thiago Pampolha (União Brasil), que determinou a vinda da equipe do INEA hoje aqui, para fazer um mapeamento do rio nessa extensão. Levei para o vice-governador vídeos que mostram os transtornos e perdas materiais vividos pelos moradores ocasionados pelas enchentes do Rio Pavuna após as chuvas fortes", explicou Abraãozinho, agradecendo ao governador Cláudio Castro (PL) e à parceria de Pampolha.



Daniel Albuquerque, por sua vez, informou que a operação deve levar de dois a três meses. "É um trecho com 2 Km de extensão. Usaremos dragas e outros equipamentos necessários para melhorar o fluxo do rio e evitar que este entorne e invada as residências", explicou o diretor, que estava com o gerente de manutenção do INEA, Carlos Ramos, e lembrou que já realizaram o mesmo serviço no outro lado do município, de Olinda até o Cabral, ano passado.



O gerente do INEA, Carlos Ramos, o vereador Farol, e o prefeito Abraãozinho na visita técnica no Rio Pavuna Thiago Henrique / PMN



Estiveram presentes na visita técnica também o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) e o vereador Farol (PTB).

Com a retirada do assoreamento, os agentes vão remover o acúmulo de areia, entulhos, pedras e lixo do fundo do rio, liberando a corrente da água.