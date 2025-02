Muitos jovens e mulheres estão participando da patinação - Mateus Carvalho / PMN

Publicado 17/02/2025 18:02 | Atualizado 17/02/2025 18:03

Nilópolis - Ao som de clássicos dos bailes dos anos 1980, como músicas de Ray Guell e também de referências do funk melody brasileiros, casais na faixa dos 60 anos, pais que estão seguindo os filhos e jovens ocupam a quadra de esportes da Vila Olímpica de Nilópolis, às terças-feiras, a partir das 20h, na programação ‘Bora Patinar - Encontro de Patinação’.



A atividade, que começou no local de forma tímida, agora tem o incentivo do secretário municipal de Esporte e Lazer, Paulo Roberto Moraes. “ Oferecemos o espaço, o aparelho de som e as condições para que eles pratiquem o esporte. A ideia depois é colocar os iniciantes em outro horário e os mais experientes vão ensinar os que estão começando”, afirmou Moraes, formado em Educação Física.

O programa ?Bora Patinar- Encontro de Patinação? tem atraído um grande número de participantes Mateus Carvalho



O secretário salientou que essa prática é inclusiva. “ Temos pessoas de todas as idades aqui e o prefeito Abraãozinho dá todo apoio. Ele está investindo no maior patrimônio da cidade, que é o cidadão”, garantiu o professor. “Quem quiser participar, é só vir. Essa é uma atividade que reúne cultura, lazer e esporte”, lembrou.



Elber Simões acompanhava a filha Clara, de 9 anos. Ela já patina na ciclovia de Mesquita e o pai estava no roller pela segunda vez. “ Ela sabe andar até de costas. Viemos conhecer e gostamos”, disse o vendedor Elber. A menina fez amizade com Geovanna Marinho, de 10 anos, que veio de Nova Iguaçu.



Geovanna foi com a mãe, a pedagoga Marcela Marinho e o namorado. " Nosso grupo de patinação começou na ciclovia de Mesquita. É uma sensação de liberdade maravilhosa. Eu patinava na adolescência e voltei há um ano", contou Marcela, acrescentando que a patinação está fazendo que o antigo grupo se reencontre.

Casal de idoso participando do programa de patinação Mateus Carvalho / PMN



É o caso dos coletivos Dino Rollers, Urbanitários, e Baixada in Line. Roberto Vovô, de 72 anos, garantiu que a prática do esporte é uma grande válvula de escape. Floriano Máximo, 57 anos, patina desde o 16 e começou no ringue de patinação que funcionava na Escola de Samba Beija-Flor. Mas frequentava também as pistas do Ideal de Olinda e do Nilopolitano.



Máximo conseguiu emprego como patinador dentro do antigo Supermercado Sendas, onde hoje funciona o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, por causa de sua habilidade sobre as rodinhas. Ele patinava dentro do supermercado para atender todas as demandas mais rapidamente.