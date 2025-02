As vagas para as oficinas serão destinadas aos alunos do ensino fundamental II, ensino médio e maiores de 18 anos - Divulgação / PMN

As vagas para as oficinas serão destinadas aos alunos do ensino fundamental II, ensino médio e maiores de 18 anosDivulgação / PMN

Publicado 17/02/2025 18:12

Nilópolis - A Casa da Juventude Miguel Abraão, em Nilópolis, está com inscrições abertas até o dia 21 de janeiro de 2025 para sete cursos livres gratuitos. Serão disponibilizadas vagas para oficinas de informática básica, inglês, mídias sociais, robótica, reforço de português e matemática e libras.

As vagas para as oficinas serão destinadas aos alunos do ensino fundamental II, ensino médio e maiores de 18 anos. As turmas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição para cada curso no link https://linktr.ee/casadajuventude.info

As oficinas de informática, mídias sociais, robótica e libras terão duração de um semestre, enquanto inglês e reforço de português e matemática de um ano.

Confira abaixo as datas do processo para confirmação da matrícula:

Até 21/1: inscrições online.

24/2: resultado divulgado no link de inscrição e na unidade escolar.

25 a 28/3: matrículas.

10/3: início das aulas.

É necessário que o aluno compareça na unidade escolar na data prevista para realizar a matrícula conforme exposto no cronograma. Para realizar a matrícula, o estudante deve apresentar cópias dos seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4.

A Casa da Juventude Miguel Abraão fica localizada na rua Carmela Dutra, n.º 43, na Praça Prefeito Miguel Abraão (antiga Praça do Chafariz) - Centro, Nilópolis.