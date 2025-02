As crianças podem aproveitar os bailinhos de Pré-Carnaval - Divulgação

As crianças podem aproveitar os bailinhos de Pré-CarnavalDivulgação

Publicado 21/02/2025 22:20 | Atualizado 21/02/2025 22:26

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square preparou uma programação especial para o mês de fevereiro, trazendo muita música e entretenimento gratuito para o público. Com shows ao vivo e bailes temáticos, a Praça de Alimentação será palco de grandes encontros musicais, garantindo diversão para todas as idades.



Nesta sexta-feira (21), haverá uma participação especial das crianças e adolescentes do projeto Instituto Beija-Flor, da tradicional escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. O evento contará com bateria, passistas mirins, mestre-sala e porta-bandeira, proporcionando um espetáculo imperdível e cheio de alegria. A partir das 17h, na praça de alimentação e logo depois acontece o bloco Nilopolis Square com a famosa matine com muita animação, camarim fashion e brincadeiras para as crianças.

Bateria da Beija-Flor de Nilópolis Divulgação



No sábado e domingo (22 e 23), haverá a continuidade da programação com muita animação, desfile de fantasias, distribuição de brindes e Camarim Fashion. Uma oportunidade única para as famílias aproveitarem o clima carnavalesco com muita animação e novidades para cair na folia!



No próxima semana, no dia 26 de fevereiro, a Banda Linha Vital com dança, soltinho e machinhas de carnaval. Na praça de alimentação a partir das 19h.

Crianças do Instituto Beija-Flor Divulgação



Para encerrar o mês com chave de ouro, o Nilópolis Square apresenta no dia 28 de fevereiro, a atração do Sexta Mix na véspera do Carnaval será, com Roda de Samba, trazendo a energia contagiante com samba e pagode do grupo Canta Povo. Criado em 2021 pelos amigos Carlos André, Carlos Vinicius (Saldanha) e Jonatan Paiva (Nego Jhon), o projeto busca resgatar clássicos do samba em apresentações que já passaram por palcos renomados, como o Bar do Zeca Pagodinho, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis e o Camarote Rio Carnaval. Na praça de alimentação a partir das 19h.



O Shopping Nilópolis Square convida o público a prestigiar essa agenda especial e desfrutar de momentos inesquecíveis ao som de grandes artistas.

No dia 28 de fevereiro, a Sexta Mix na véspera do Carnaval será, com Roda de Samba, trazendo a energia contagiante com samba e pagode do grupo Canta Povo Divulgação



Serviço: Esquenta Nilópolis Square promove shows gratuitos com Pré-Carnaval



Datas: 21,22,23,26 e 28 de fevereiro de 2025

21,22,23,26 e 28 de fevereiro de 2025

Local: Praça de Alimentação, 3º piso



Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, nº 100, Centro, Nilópolis



Telefone: (21) 2792-0608



Evento gratuito