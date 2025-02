Os organizadores explicaram que, devido às altas temperaturas, é impossível os animais ficarem expostos, pois podem ter hipertermia - Divulgação / PMN

Os organizadores explicaram que, devido às altas temperaturas, é impossível os animais ficarem expostos, pois podem ter hipertermiaDivulgação / PMN

Publicado 19/02/2025 16:07

Nilópolis - A Feira de Adoção de Animais, que seria promovida pela Prefeitura de Nilópolis, no Calçadão da Mirandela, nesta quinta-feira (20), foi cancelada por causa do calor extremo. Os organizadores explicaram que, devido às altas temperaturas, é impossível os animais ficarem expostos, pois podem ter hipertermia (temperatura alta) e falecer.

“Nosso interesse é preservar a vida do animal e, também a do tutor que vai estar presente”, informou a superintendente de Proteção Animal, a estudante de veterinária e protetora animal Amanda Melo.

O evento é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Superintendência de Proteção Animal, com apoio da Comissão de Proteção aos Direitos de Animais e da Rede de Proteção aos Animais.

Para se tornar um tutor, o interessado deve ter 18 anos ou mais e fornecer informações que depois serão confirmadas, como endereço e identificação. A Superintendência Municipal de Proteção Animal incentiva a posse responsável de animais, orientando e informando a população sobre os cuidados necessários com os animais domésticos

As orientações são importantes porque o abandono de animais é crime previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de seis meses a dois anos de prisão, além de multa a ser estabelecida pela Justiça.