Publicado 18/02/2025 22:19 | Atualizado 18/02/2025 22:22

Nilópolis - O professor Roberto Ramalho, vice-coordenador do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual (NUGEDS), do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), esteve na última semana, na Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha/Funarte (ENCLO), na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio, onde acontece o Curso Técnico em Artes Circenses, em parceria com o IFRJ.

Professor Roberto Ramlho apresentou o Núcleo, seu funcionamento e uma proposta de como fazer uma ação mais integrada com a ENCLO. A conversa foi com os professores e a coordenação da Escola.