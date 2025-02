A Praça dos Meninos conta com quadra poliesportiva, vestiário, campo de futebol, áreas de convivência, parquinho para as crianças, área para piquenique, academia ao ar livre - Divulgação / PMN

Publicado 17/02/2025 18:19

Nilópolis - Quem viveu na Rua Luís Gonzaga, no bairro Cabral, quando era somente barro, comemorou e se emocionou ao receber uma área de lazer totalmente reformada. Na manhã deste domingo (16), a Prefeitura de Nilópolis inaugurou a Praça dos Meninos. Desta vez, o local conta com novas estruturas e um acesso para o Parque Natural Farid Abrão, conhecido como Parque do Gericinó.



De cara nova, a Praça dos Meninos agora conta com quadra poliesportiva, vestiário, campo de futebol, áreas de convivência, parquinho para as crianças, área para piquenique, academia ao ar livre, um estacionamento e acesso para o parque, que estará aberto todos os dias, das 6h às 19h. Antes da reforma, o piso estava afundando por conta de um córrego. Com o aumento de 40 centímetros do solo, o espaço foi reestruturado com um novo piso.



O prefeito Abraãozinho (PL), o deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ), o deputado estadual Rafael Nobre (Uniçao Brasil), o vice-prefeito Alvinho, vereadores e secretários marcaram presença na primeira inauguração deste ano.



"Foi uma obra que exigiu muito cuidado para que a gente pudesse fazer de forma correta. Ouvimos os moradores e levantamos 40 centímetros do chão, tudo de concreto para que a umidade não voltasse a atrapalhar. Agora estamos aqui entregando também uma passagem para o Gericinó. A gente cuida de quem mais precisa, executando aquilo que a gente propôs a fazer, que é cuidar do povo nilopolitano", discursou o prefeito Abraãozinho.



Quem presenciou toda a evolução do bairro foi o Zulo João Amazonas, de 77 anos. Conhecido no bairro por morar e ter um comércio ao lado da praça, ele está animado para levar suas netas para brincar em um local que já foi um problema por conta das enchentes.

"Quando vim morar aqui, era rua de barro. Não tinha luz, nada. Fui criado aqui. Já perdi tudo dentro de casa porque alagava. Hoje isto aqui está uma benção. Graças a Deus, melhorou muito. Minhas netas estão ansiosas para brincar no parquinho", contou Zulo, que participou do descerramento da placa durante a inauguração.



Para a nova geração, a necessidade de uma área de lazer próxima pode mudar o futuro deles. Kauan Miguel Guimarães, de 17 anos, já estreou na praça jogando bola com o seu amigo. "Gostei muito do que fizeram aqui na praça. A gente tinha que ir lá em cima no Gericinó, agora temos uma praça maneira e mais perto para poder brincar. Aqui vamos participar de vários esportes, até mesmo para as pessoas da vida errada, para que eles foquem no esporte. Estamos animados."



Praça dos Meninos



Praça dos Meninos

Localizada na Rua Gonzaga, s/n, no Cabral, a área recebeu o nome Praça dos Meninos em homenagem aos jovens Victor Hugo da Costa (17), Christian de França Vieira (19), Patrick Machado de Carvalho (17), Josias Searles (16), Douglas Ribeiro da Silva (17) e Glauber Figueira Eugênio (17), moradores do bairro assassinados em 2012, por traficantes da Comunidade da Chatuba, após tomarem banho em uma cachoeira naquela localidade.