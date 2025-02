Encontro foi fundamental para garantir uma festa organizada e segura, reforçando o compromisso das autoridades envolvidas com um evento estruturado e alinhado - Divulgação / 20º BPM

Publicado 18/02/2025 22:56

Nilópolis - Nesta terça-feira (18), a Prefeitura de Nilópolis recebeu uma reunião para alinhar detalhes sobre o Carnaval 2025 no município. O encontro abordou temas como estrutura dos palcos, horários dos eventos, trânsito e a programação oficial, incluindo outros locais que também contarão com palcos além do principal.

Marcaram presenças, a Secretaria Municipal de Segurança, com o secretário e subsecretário, coronéis D’Ambrosio e Marcos Aurélio, além do tenente PM Hélio Cláudio, comandante da 2ª Cia, além de representantes das secretarias municipais de Saúde, Cultura, Ordem Pública, Planejamento, entre outras.

A reunião foi fundamental para garantir uma festa organizada e segura para a população, reforçando o compromisso das autoridades com um evento bem estruturado e alinhado entre todos os órgãos envolvidos.

Antes do início do Carnaval, novos encontros definirão o planejamento operacional da Segurança Pública, incluindo o emprego do efetivo policial militar e da Guarda Civil Municipal.