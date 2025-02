Só em Nilópolis, foram concluídas 13 obras de contenção nos últimos dois anos, e novos projetos estão em fase de licitação - Michel Filho/SEIOP

Publicado 19/02/2025 16:19 | Atualizado 19/02/2025 16:19

Baixada Fluminense - O Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), avança com ações que reduzem os impactos de enchentes e deslizamentos na Baixada Fluminense, onde vivem mais de três milhões de pessoas. Do total de R$ 1,6 bilhão investido em projetos de drenagem e contenção de encostas em todo o estado, mais de R$ 800 milhões são destinados à Baixada Fluminense, com 23 intervenções já concluídas e em execução.



“Os investimentos envolvem estudos, monitoramento, mapeamento e obras para contenções de encostas e drenagem que vão proporcionar condições mais dignas para a população, evitando danos e perdas provocados por alagamentos e inundações e tornando as cidades preparadas para lidar com as consequências das mudanças climáticas”, explicou o governador Cláudio Castro (PL).



O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, acrescentou que os investimentos vão além da melhoria urbana, representando segurança para quem vive nas áreas mais afetadas pelas chuvas. “Melhorar a vida dos moradores da Baixada Fluminense, historicamente afetada pelas chuvas, é uma das prioridades do Governo Cláudio Castro. Essas obras evitam que famílias percam suas casas, seus bens e, principalmente, a tranquilidade nos períodos de chuva. Estamos atuando nas causas do problema para reduzir os impactos e garantir mais segurança para a população”, afirmou Uruan Andrade.



Contenção de encostas reforça segurança em Nilópolis e Belford Roxo



Além das ações para evitar alagamentos, o Estado executa intervenções em contenção de encostas, reduzindo os riscos de novos deslizamentos. Só em Nilópolis, foram concluídas 13 obras de contenção nos últimos dois anos, e novos projetos estão em fase de licitação. Já em Belford Roxo, o bairro Andrade de Araújo recebeu uma grande obra de contenção, com 22 metros de altura, o que equivalente a um prédio de sete andares. A conclusão da obra, em novembro de 2024, levou mais tranquilidade para os cerca de sete mil moradores do local.



A dona de casa Cássia Cristina Rosa da Costa, que teve parte de sua casa atingida por deslizamento durante as chuvas do ano passado, disse que passou a dormir melhor após a obra de contenção. “ Agora não vou mais ter medo de um barranco desabar sobre minha casa. Me sinto muito aliviada e grata por essa obra”, comenta Cássia.



Ainda na Baixada Fluminense, região que enfrenta desafios históricos com enchentes, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas realiza a implantação da rede de drenagem e pavimentação de 48 ruas em Japeri. As obras beneficiam moradores dos bairros Nova Belém, Santa Amélia, Jardim Delamare e Engenheiro Pedreira.

Em Nova Iguaçu, os bairros Austin, Miguel Couto, Valverde e São Francisco de Paula são beneficiados com obras que superam R$ 200 milhões. Além de drenagem, mais de 145 ruas recebem pavimentação, melhorando a circulação e evitando o acúmulo de água da chuva. Em Queimados, as intervenções também minimizaram os alagamentos nos bairros Vila São João e Valdariosa, que sofriam com enchentes frequentes. São 48 vias no município que receberam novo asfalto e drenagem, o que facilitou o acesso e garantiu mais segurança para os moradores.



Um dos municípios mais afetados por enchentes, Duque de Caxias recebeu investimentos de R$ 134 milhões para reestruturação e macrodrenagem dos canais Caboclos, Vasquinho, Rui Barbosa e Canaã. Em São João de Meriti, uma das cidades mais populosas da região, a secretaria também avança com obras de drenagem e pavimentação em 67 ruas nos bairros Grande Rio, Vila Zumira, Vila Jurandir e Conjunto Azul.

