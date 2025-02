A campanha visa divulgar canais de ajuda para mulheres em situação de emergência, orientar seguranças e funcionários sobre como abordar e agir em casos de agressões e importunações - Divulgação / PMN

Publicado 20/02/2025 16:36

Nilópolis - A Casa da Mulher Nilopolitana irá às ruas com a campanha 'Não é Não! Respeite a Decisão!' para garantir a proteção e o direito das mulheres no combate à importunação sexual no carnaval, por meio de orientação, acolhimento humanizado e outras ações.

De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, sete em cada dez mulheres têm medo de sofrer assédio sexual durante o carnaval. Nilópolis, que contará com quatro dias de folia na Praça dos Estudantes, localizada na Estrada Mirandela, visa garantir mais segurança para mulheres em locais públicos por meio de acolhimento humanizado.

"O Centro de Referência evidencia que, depois do não, tudo é assédio. Toda mulher que for acometida de algum abuso deve chamar a polícia através do número de telefone 190 e buscar apoio na Casa da Mulher Nilopolitana", disse a superintendente dos Direitos da Mulher, professora Nilcéa Clara Cardoso.

A campanha 'Não é Não! Respeita a Decisão' também visa divulgar canais de ajuda para mulheres em situação de emergência, orientar seguranças e demais funcionários sobre como abordar e agir em casos de agressões e importunações, e apresentar o aplicativo Rede Mulher.

O aplicativo Rede Mulher, disponível para Android e iOS, é uma ferramenta do Governo do Rio de Janeiro que visa proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Nele, é possível acionar a Polícia Militar em caso de emergência, pedir ajuda a amigos e familiares, localizar órgãos de proteção à mulher, registrar ocorrência online e solicitar medida protetiva.

Além também de consultar a rede de atendimento especializada para mulheres em situação de violência e saber mais sobre verdades e mitos relacionados à violência doméstica.

A Casa da Mulher Nilopolitana está localizada na rua Antônio João Mendonça, n.º65, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para mais informações, ligue 2691-6887.