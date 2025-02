Encontro reuniu autoridades locais e educadores engajados na causa para tratar do fortalecimento das ações intersetoriais voltadas à conscientização ambiental - Divulgação / PMN

Publicado 20/02/2025 16:45

Nilópolis - Nesta quarta-feira (19), a Secretaria de Meio Ambiente, por intermédio da Comissão de Implementação e Monitoramento do Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA), reuniu autoridades locais e educadores engajados na causa para tratar do fortalecimento das ações intersetoriais voltadas à conscientização ambiental. Durante o encontro, também foram discutidas estratégias para implementação de políticas públicas no município.

O PROMEA pretende ampliar a educação ambiental em escolas, espaços públicos e comunidades, buscando tornar as iniciativas permanentes e acessíveis a toda a população. Entre as propostas apresentadas, foram destacadas a realização de palestras, oficinas educativas e campanhas de sensibilização voltadas para temas como gestão de resíduos, preservação de áreas verdes e uso consciente dos recursos naturais.

Outro ponto abordado foi a criação de um calendário municipal de eventos, que funcionará como um instrumento para consolidar a cultura da educação ambiental, com ações distribuídas ao longo do ano. A proposta visa envolver a população em datas estratégicas, como o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Semana da Água, promovendo atividades que incentivem a participação de escolas, empresas e organizações sociais.