Os participantes foram recepcionados pelo tenente coronel Perry Souza, comandante do 20º BPM, reforçando a importância da proximidade entre segurança pública e populaçãoReprodução / 20º BPM

Publicado 21/02/2025 23:12

Mesquita - O 20º Batalhão de Polícia Militar promoveu, nesta quinta-feira (20), o retorno do tradicional Café Comunitário, em Mesquita. A iniciativa é um momento essencial de diálogo entre a Polícia Militar e a comunidade de atuação dos agentes em Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu. Os participantes foram recepcionados com um café da manhã especial pelo tenente-coronel Perry Souza, comandante do 20º BPM, reforçando a importância da proximidade entre a segurança pública e a população.

O coronel D?Ambrosio, secretário de Segurança Pública, representou o município de Nilóplis Reprodução / 20º BPM

O principal objetivo do Café Comunitário é ouvir a população. Foram discutidas diversas questões sobre a segurança em Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita. A reunião acontecerá toda terceira quinta-feira do mês no auditório do 20º BPM, em Mesquita.

Os participantes foram recepcionados com um delicioso café da manhã Reprodução / 20º BPM



O encontro contou com a presença de representantes da Polícia Civil, vereadores de Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu, ONGs, associações de moradores, presidentes dos três Conselhos Comunitários de Segurança do 3º CPA, além de autoridades como o Coronel D'Ambrosio (Secretário de Segurança de Nilópolis), Major Fogaça (Subsecretário de Gestão da Segurança de Nova Iguaçu), Luís Antunes (Comissário da 58ª DP/Posse Nova Iguaçu) e o Capitão PM Souza (Segurança Presente de Miguel Couto).