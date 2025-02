Contribuinte com boleto do IPTU 2025 - Divulgação / PMN

Contribuinte com boleto do IPTU 2025Divulgação / PMN

Publicado 24/02/2025 21:53

Nilópolis - A partir de março, o morador de Nilópolis não terá acesso mais aos descontos oferecidos para pagamento integral do boleto do IPTU nos dois primeiros meses de 2025. O contribuinte terá como opção apenas parcelar o valor do imposto em 10 vezes iguais.O vencimento do imposto para quem optou pelo parcelamento será sempre no dia 10 de cada mês e, quando a data cair num final de semana, no primeiro dia útil subsequente.Ele poderá realizar o pagamento de seu tributo através do site do banco em que possua conta, nas casas lotéricas e nos mais diversos meios físicos e digitais disponibilizados pelas instituições financeiras credenciadas.Além do boleto (e-carta) enviado pelo correio, o contribuinte poderá baixar o documento no Portal do Contribuinte, no site da Prefeitura ( www.nilopolis.rj.gov.br ).