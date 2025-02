A ação visa reforçar a segurança na região, garantindo mais tranquilidade para a população nilopolitana - Divulgação / 20º BPM

A ação visa reforçar a segurança na região, garantindo mais tranquilidade para a população nilopolitanaDivulgação / 20º BPM

Publicado 24/02/2025 22:47

Nilópolis - O 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), em conjunto com policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e Guardas Civis Municipais, realizaram neste domingo (23), uma operação integrada na Rua Vicente Celestino com Avenida Getúlio de Moura, no Centro, de Nilópolis.

Operação Integrada de Segurança Pública em Nilópolis Divulgação / 20º BPM

A ação visa reforçar a segurança na região, garantindo mais tranquilidade para a população nilopolitana.