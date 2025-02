Carnaval Infantil - NiloKids em Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 25/02/2025 20:50 | Atualizado 25/02/2025 20:59

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis preparou uma programação especial de Carnaval com o, "NiloKids", para o público infantil da cidade curtir a folia, a partir do próximo sábado (01) até a terça-feira (04), das 16h às 20h. Diversas atividades e brincadeiras farão parte da programação da folia para a criançada, além de shows do grupo Dó Ré Mi Faz Brincar.



Para participar, é necessário que o responsável realize o credenciamento da criança a partir das 16h, na Estrada Mirandela, s/n, na Praça dos Estudantes, no Centro. Cerca de 1.500 pulseiras infantis serão distribuídas diariamente.

PROGRAMAÇÃO - NILOKIDS (01 A 04/03) Programação - Carnaval Infantil - NiloKids Divulgação / PMN