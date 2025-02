Alunos do Campus Nilópolis do IFRJ participam do Processo Seletivo para o Curso Técnico em Artes Circenses - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 25/02/2025 23:13





O prazo para recurso é de três dias úteis pelo e-mail: Nilópolis - O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) divulgou, na última semana, o resultado preliminar da Etapa de Habilitação do Processo Seletivo para Ingresso no Curso Técnico em Artes Circenses Turma 2025/2026. A lista publicada que contém os habilitados e inabilitados pode ser conferida neste link O prazo para recurso é de três dias úteis pelo e-mail: selecaoenclo2025@funarte.gov.br em formulário próprio disponível no Anexo II do Edital de Seleção.