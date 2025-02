O Folia, Paz e Amor contará com bailinho infantil no NiloKids e festa para os adultos nos dias 1, 2, 3 e 4 de março - Divulgação / PMN

O Folia, Paz e Amor contará com bailinho infantil no NiloKids e festa para os adultos nos dias 1, 2, 3 e 4 de marçoDivulgação / PMN

Publicado 26/02/2025 22:44

Nilópolis - 'Vem, meu amor. Bandeira branca, eu peço paz’, diz a marchinha de Carnaval. E este é o lema deste ano da folia promovida pela Prefeitura de Nilópolis, com apoio da Subsecretaria de Estado de Grandes Eventos e Promoção Governamental. O Folia, Paz e Amor contará com bailinho infantil no NiloKids e festa para os adultos nos dias 1, 2, 3 e 4 de março.

Crianças no NiloKids Divulgação / PMN

O grupo Dó Ré Mi Fáz Brincar vai animar os pequenos a partir das 16h e, à noite, o público adulto será embalado pela banda V-Trix. Os artistas vão se apresentar no palco montado na Praça Orlando Hungria, conhecida como Praça dos Estudantes. Para entrar no espaço do NiloKids, as crianças vão receber pulseiras com identificação e conselheiros tutelares de Nilópolis estarão presentes todos os dias.O credenciamento das crianças para os bailes diários do Nilokids será feito a partir das 16h, com distribuição de 1.500 pulseiras diariamente, com sorteio de brindes e distribuição de picolé. A criançada precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis. Ali, os pequenos poderão entrar na arena às 16h30, que estará montada para que possam se divertir com atividades criativas, um DJ e a banda.