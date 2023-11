Ralff Abreu ao centro após primeiro treino em Fortaleza - Divulgação/Ascom

Publicado 16/11/2023 09:22

Niterói -- O niteroiense Ralff Abreu, ex-top 10 mundial, está comandando a equipe do Rio de Janeiro em busca pelo título da Copa das Federações de Beach Tennis que começou na última quarta-feira, 15, na Praia de Iracema. O evento tem a organização da Confederação Brasileira de Tênis e a Federação Cearense.

Para o time profissional, Ralff convocou a forte equipe com os irmãos João Lauro e Diogo Carneiro, Lorena Melo, Gabriela Martins e Maria Ceballos.

"Estou muito feliz com essa nova oportunidade de ser o capitão do time profissional do Rio de Janeiro. Estou contente em poder levar essa experiência que adquiri no circuito e ainda tenho agora do lado de fora da quadra. A expectativa é boa, a equipe está bem unida e vamos para cima", destacou Ralff.

A Copa das Federações possui cerca de 1.400 atletas de todos os estados brasileiros onde serão condecorados os campeões por categoria desde o profissional ao amador e também o grande campeão geral.

SOBRE O ATLETA

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira.

Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).