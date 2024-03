Criação do Conselho de Comunicação: parte de 39 propostas aprovadas na II Conferência de Comunicação de Niterói. - Divulgação/Ascom

Publicado 17/03/2024 14:02

Niterói - A Comissão Organizadora da II Conferência Municipal de Comunicação entregou, noúltimo dia 14, uma minuta do que será o primeiro Conselho Municipal de Comunicação, ao vereador Leonardo Giordano, presidente da Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Historico da Câmara de Vereadores de Niterói. Leonardo destacou a importância da criação do Conselho para definir as diretrizes de políticas públicas para o setor.

Para o vereador, o documento será analisado pela Comissão de Cultura, Comunicação e e Patrimônio Historico e depois seguirá os trâmites administrativos do Legislativo. “Acredito que meus colegas desta Casa avaliarão e votarão pela importância do Conselho para os avanços da Comunicação em nosso município," destacou.



A minuta da criação do Conselho foi entregue ao vereador pelos membros da Comissão, professor Adilson Cabral, representando o EMERGE-UFF, Jornalista Claudia Abreu, representando a Comunicativistas e Mário Sousa, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. A criação do Conselho faz parte de 39 propostas aprovadas na II Conferência de Comunicação de Niterói.